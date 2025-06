Vigili del fuoco investiti: "Vivi per miracolo"

GRUMELLO CREMONESE (Cremona)"Nella sfortuna di quello che è successo e per come è successo è andata di lusso, poteva avere un epilogo ben più grave". Con queste parole Giorgio Folleghi (nella foto), del sindacato dei vigili del fuoco Conapo Cremona commenta quanto accaduto domenica mattina lungo la Paullese, a Grumello Cremonese, quando due colleghi, di 37 e 24 anni, sono stati travolti da un’auto mentre stavano svolgendo un intervento per spegnere un’auto in fiamme. "I nostri colleghi sono stati dimessi, verranno valutati in sede di commissione medica e poi ci sarà tutto il decorso. Una ha riportato la frattura di tre costole, l’altro un sospetto distacco del piatto tibiale, danneggiamento dei legamenti del ginocchio, oltre alla frattura scomposta del setto nasale. I tempi saranno molto lunghi" riferisce Folleghi. "Non voglio entrare nel merito entrare e nella testa di chi ha combinato tutto questo - continua –. Riflettiamo però sul fatto che seppure in questo caso l’intervento era stato eseguito da manuale, c’è sempre quell’imprevisto che ti può mettere in seria difficoltà".Il 75enne alla guida di una Citroen, denunciato dai carabinieri per lesioni e sanzionato per la sua condotta alla guida, ha superato la colonna di auto in coda in attesa che i vigili del fuoco terminassero di spegnere un’Alfa in fiamme per problemi tecnici. L’anziano si è trovato di fronte all’improvviso i due vigili del fuoco con gli idranti in mano: l’impatto è stato violento e i due erano stati sbalzati per metri. "Quanto accaduto ha messo in seria difficoltà la squadra che stava operando: ti si apre davanti un altro scenario incidentale da affrontare con meno risorse. Non è semplice anche da un punto di vista psicologico, trovarti lì i due colleghi a terra" conclude Folleghi. Da.Re.