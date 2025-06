Soresina, sigaretta sul letto scatena l’incendio: 4 persone intossicate e ustionate, soccorse altre 17

Soresina (Cremona) – Quattro inquilini intossicati dal fumo e con ustioni non gravi trasportati in ospedale, e altri 17 soccorsi sul posto: è il bilancio dell'incendio divampato poco prima delle 23 di ieri mercoledì 11 giugno in un palazzo di Soresina, in provincia di Cremona.

Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri sulla base degli elementi raccolti dai vigili del fuoco e di alcune testimonianze, le fiamme sarebbero divampate in un appartamento al quarto piano occupato da due indiani, probabilmente innescate da un mozzicone di sigaretta caduto sul letto. In pochi istanti il rogo si è sviluppato al resto dell'edificio.

Sono stati i pompieri, allertati da alcuni residenti, a raggiungere e a portare all'esterno i due stranieri e due vicini: trasportati negli ospedali di Cremona e di Crema, hanno riportato ustioni lievi. Gli altri abitanti del complesso, sotto shock e leggermente intossicati dal fumo, sono stati soccorsi sul posto. Sono in corso i rilievi per verificare la stabilità della palazzina: al momento, tutto il quarto piano è stato dichiarato inagibile.