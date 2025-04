Va a segno la truffa del falso perito

Truffa a segno, con tanto di sceneggiatura da giallo. Un’anziana riceve una telefonata da un finto carabiniere che convoca lei e il figlio in caserma a Cremona perché sono state trovate alcune targhe di automobili appartenute al figlio. I due si avviano ma poco dopo ricevono una seconda telefonata nella quale si avverte che il figlio si deve presentare da solo. Tornata a casa la pensionata riceve terza telefonata che l’avverte di raggranellare soldi e gioielli per “sistemare la pratica” e che passerà una donna – perito del tribunale – a ritirare il tutto. Neppure il tempo di terminare la telefonata che alla porta suonano e si tratta proprio di una donna che si qualifica come perito del tribunale di Cremona mandato a ritirare soldi e gioielli. L’ignara vittima consegna e attende. All’arrivo del figlio la scoperta della truffa. I carabinieri rintracciano la presunta truffatrice grazie alle telecamere, ma dei soldi nessuna traccia.

P.G.R.