Un’altra accusa di violenza per i gemelli già in carcere

Sempre loro. I due gemelli in carcere sono stati raggiunti da un’altra accusa: quella di far parte della banda di via dei Mille che, nelle prime ore del 2 febbraio, aveva prima rapinato una coppia e poi sferrato tre coltellate a un ventottenne che insieme a un amico aveva soccorso i due feriti. Sono gli stessi gemelli albanesi di 18 anni che mercoledì scorso, con un diciassettenne italiano e alcune ragazze, ubriachi, erano entrati nel negozio che vende kebab e avevano chiesto una birra. Il padrone gliel’aveva negata e loro lo avevano colpito con un pugno in faccia e una coltellata alla fronte, incitati dalle ragazze della gang.

Poi erano fuggiti tutti, ma erano stati individuati e arrestati poco dopo ai giardini pubblici. Sempre loro lo scorso anno erano stati cacciati da scuola per le troppe assenze e per il comportamento inaccettabile. Così si sono dati al girovagare per le strade di Cremona di notte, facendo danni e commettendo reati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla loro eventuale responsabilità anche nel pestaggio di un barista che ha perso un occhio. Ora i gemelli sono dietro le sbarre e domani incontreranno il magistrato per l’interrogatorio di garanzia. Hanno due avvocati d’ufficio, che presenzieranno agli interrogatori.

Pier Giorgio Ruggeri