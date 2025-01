Una truffa la bici in vendita, due denunciati

Fanno 200 euro. È l’importo della truffa messa a segno da due persone nei confronti di un uomo di Casalmaggiore che ha sporto denuncia ed è riuscito a far identificare i due responsabili che lo avevano truffato. Due mesi fa la vittima aveva trovato su un sito internet una bici elettrica in vendita per 350 euro. Si era detta interessata contattando il venditore, una donna, e aveva ottenuto uno sconto pagando, tramite bonifico, 200 euro. Tuttavia, dopo aver effettuato il pagamento e avvisato la venditrice, la bici non è arrivata. Rintracciata la donna, questa aveva chiesto di effettuare un nuovo versamento perché il primo non era andato a buon fine. Ma l’acquirente aveva subodorato la truffa e aveva presentato denuncia presso i carabinieri di Casalmaggiore. Rapida indagine ed ecco, tramite l’Iban del bonifico, l’identificazione dei due complici, una ventiduenne di Firenze e un trentunenne di Catania che sono stati denunciati per truffa. Ma i soldi non c’erano più.

P.G.R.