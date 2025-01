Un boato nella notte: fatto saltare il bancomat. Colpo da 10mila euro

"Erano le 3.13 quando ho sentito un boato. Ero appena risalito in casa con il cane e i muri hanno tremato. Poi ho scoperto che i banditi hanno assaltato il bancomat". Colpo dei soliti ignoti in vai Rampazzini, a Ombriano, ai danni della Banca popolare di Crema. A quell’ora alcuni banditi hanno scardinato la porta che dà accesso al bancomat, hanno infilato del plastico nella bocchetta da dove escono i soldi, si sono messi al sicuro e poi hanno fatto esplodere la cassa, tornando velocemente e recuperando i soldi. Ma gran parte del denaro si è macchiato, grazie al sistema prevenzione furti. Per questo è ancora in corso la quantificazione del bottino che potrebbe indicaticamente aggirarsi attorno ai 10mila euro.

L’esplosione ha causato danni. I vigili del fuoco di Crema hanno dovuto spegnere un principio d’incendio originato dall’esplosione e liberare i locali dal denso fumo. Per accedere ai locali della banca hanno dovuto scardinare la porta d’ingresso. Sul posto, intorno alle 7 sono stati fatti arrivare gli artificieri per verificare che non vi fosse altro esplosivo. Gli investigatori non hanno potuto accedere alle immagini registrate dalle telecamere perché tutti gli addetti sono risultati in ferie.

P.G.R.