Ubriachi o drogati alla guida. E troppi emuli di Verstappen

Sette uomini e una donna sono stati trovati alla guida con un tasso alcolico troppo elevato per condurre una vettura oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Al volante da drogati altri tre fermati. Così la Polizia stradale di Cremona ha ritirato le loro patenti. È il bilancio di una notte di controlli serrati nel capoluogo di provincia da parte di alcune pattuglie della Polstrada. Sul fronte dell’eccesso di velocità, sessanta le auto che gli agenti hanno fermato: otto conducenti stavano schiacciando troppo sull’acceleratore e sono state ritirate loro le patenti. Si tratta di sette uomini e una donna, denunciati e multati per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droga, mentre altre tre persone sono risultate positive alla prova precursore per le sostanze stupefacenti. "I controlli eseguiti nel corso di tutta la notte – dice la Polstrada – evidenziano come debba rimanere costantemente alto il livello di attenzione in merito alle piaghe costituite dal pericolosissimo mix dell’alcol con la velocità".

P.G.R.