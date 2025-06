Ladri nel cimitero, rubate quattro statue

Assalto al cimitero di Spino d’Adda, per la seconda volta in un mese. E questa volta i ladri hanno fatto più danni della precedente. La notte tra mercoledì e ieri alcuni malviventi sono penetrati nel camposanto scavalcando la recinzione. Una volta dentro si sono impossessati di quattro statue in bronzo, ma per cercare di portare via un bottino più consistente ne hanno danneggiate una mezza dozzina lasciando i pezzi sparsi per il camposanto. Prima di agire i malviventi hanno tagliato i fili delle telecamere di videosorveglianza per non essere riconosciuti. Quindi hanno cominciato a lavorare per portare via il più alto numero possibile di statue in bronzo. Del furto si sono accorti ieri mattina gli addetti all’apertura del cimitero che hanno trovato lo scempio. Sono stati avvertiti i carabinieri di Pandino che hanno aperto un’inchiesta e stanno controllando le riprese delle telecamere del paese per verificare se ci sono fotogrammi utili. P.G.R.