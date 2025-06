Vende cocaina sotto casa, scatta l’arresto

È stato arrestato mentre vendeva una dose di cocaina sotto casa. Gli uomini della squadra mobile di Cremona, mercoledì pomeriggio, hanno bloccato un cinquantenne cremonese, sorpreso a spacciare. L’uomo era finito sotto la lente della squadra antidroga, nell’ambito di una serie di servizi disposti per il contrasto dello spaccio di stupefacenti in città. In particolare, da alcuni dati raccolti, sembrava che l’uomo gestisse una vera e propria attività di spaccio da casa. Mercoledì pomeriggio la conferma, quando durante un appostamento è stato notato un tossicodipendente, già conosciuto, mentre interagiva con lo spacciatore: tempi e modalità dell’incontro nei pressi dell’abitazione del 50enne non lasciavano dubbi. Quindi l’intervento degli agenti che hanno bloccato entrambi, trovando addosso all’acquirente la dose appena acquistata. Nella successiva perquisizione domiciliare del 50enne sono state trovate altre venticinque dosi di cocaina, strumenti da taglio e materiale per il confezionamento, oltre a due bilancini di precisione e qualche decina di euro.

Da.Re.