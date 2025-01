Costa Volpino, esce a prendere un caffè: Costante Bonomelli muore investito da un suv

Costa Volpino (Bergamo), 29 gennaio 2025 – Tragedia oggi, mercoledì 29 gennaio, lungo le strade della Bergamasca: Costante Bonomelli, 84 anni, è morto dopo essere stato investito stamattina da un suv a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. L’allarme è scattato intorno alle 7 di stamani. Secondo quanto ricostruito il pensionato stava attraversando la strada in via Nazionale per andare al bar sotto i portici dove tutte le mattine prendeva il caffè.

Immediati i soccorsi: sul posto sia l'ambulanza sia l'elicottero del 118. Bonomelli è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e per regolare il traffico. Stando a una prima ricostruzione l'anziano sarebbe caduto a terra, picchiando violentemente la testa contro il cordolo del marciapiede.

Le sue condizioni sono parse gravi fin da subito. Inutile la disperata corsa dei sanitati, che lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso: troppo critiche le ferite riportate. La vittima, residente in paese, a Costa Volpino, era un ex operaio della Tenaris (dove aveva lavorato per anni), lascia la moglie e tre figli.