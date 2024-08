Tranquillità e svago digitale nell’aula smart

Arriva l’aula digitale e smart. Il progetto è del Comune di Ripalta Cremasca con il controllo di Consorzio.it, finanziato dalla Regione con 25mila euro e integrato con altri 5mila dal municipio. Vedrà la luce a breve, visto che è arrivata la notizia del finanziamento da parte della Regione grazie anche all’interessamento di Consorzio.it che ha contribuito alla stesura e ha supervisionato l’iter burocratico della domanda. L’aula sarà allestita a breve, sarà posizionata all’inizio della palestrina delle scuole di primo grado e potrà ospitare fino a 24 alunni. Si tratta di un’aula didattica che si adatta alle attività dei ragazzi. Qui si verrà per rilassarsi, leggere, ascoltare musica e anche lavorare a computer. Non sarà un’aula per una sola classe: le varie sezioni usufruiranno di quest’area in diversi momenti della giornata scolastica e quindi tutti gli studenti a rotazione potranno accedere all’aula e a tutto quel che c’è al suo interno.

Il Comune di Ripalta Cremasca aveva fatto domanda già da tempo per accedere al contributo messo a disposizione del bando regionale ma non era riuscito a ottenerlo subito bensì in seconda battuta, in quanto la prima provvista dedicata era andata esaurita e si è dovuto attendere il rifinanziamento, che comunque è arrivato e ha visto Ripalta Cremasca tra i Comuni beneficiari.

Soddisfatto il sindaco Aries Bonazza (nella foto): "Da tempo il nostro Comune è all’avanguardia nella digitalizzazione e anche quest’aula rappresenta un passo in avanti. Al suo interno ci saranno tra l’altro un armadio per i libri, un tavolo ribaltabile, dei carrelli contenitori, computer. Sarà un posto dove gli studenti potranno passare qualche tempo in tranquillità e svago".

P.G.R.