Traffico di droga in Puglia. Tra gli affiliati catturato trentaduenne del capoluogo

Una rete di estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti intercettata ad Andria, in Puglia. Arrestato per il secondo reato un trentaduenne di Lodi. Hanno eseguito il provvedimento gli agenti della Squadra mobile della Questura lodigiana. Il fermo è scattato nel capoluogo di provincia. Si tratta dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani. Le indagini della Questura di Barletta-Andria-Trani hanno portato a ricostruire una fitta rete di estorsioni e traffico di droga attiva in quella zona e alla denuncia di 37 soggetti, 35 dei quali destinatari di misure cautelari, e all’arresto di altri quattro.