Ciclista aggredito e rapinato. Individuati i responsabili. Irregolari, verranno espulsi

Sono due stranieri gli autori della rapina avvenuta nel cuore della notte tra lunedì e martedì. I carabinieri del radiomobile di Cremona hanno chiuso il cerchio intorno ad un episodio che ha visto vittima un ciclista, aggredito e rapinato intorno alle 3 della notte. La vittima è stata fermata dai due, un trentottenne e un trentunenne, che l’hanno buttato a terra e gli hanno sottratto il cellulare. Poi la fuga. Il malcapitato però, nonostante l’ora, non si è dato per vinto, inforcata la bicicletta si è recato presso la caserma dei carabinieri in Viale Trento e Trieste: ai militari ha raccontato quanto accaduto. Una pattuglia del radiomobile poco dopo ha individuato uno dei due rapinatori e di lì a poco anche il complice. I due sono stati condotti presso la caserma Santa Lucia per gli accertamenti del caso. Durante le operazioni, uno dei fermati ha dato in escandescenze, tentando atti autolesionistici, motivo per cui è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Per entrambi è scattata una denuncia per rapina, mentre dagli accertamenti è emerso che uno dei due era già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. I carabinieri per entrambi hanno comunque avviato la procedura per il rimpatrio.

Rimane alta l’attenzione sul tema criminalità e sicurezza a Cremona, dopo che negli ultimi mesi si è verificata un’autentica escalation, con numerosi episodi che si sono verificati e hanno visto coinvolti giovani e giovanissimi. Nei giorni scorsi il sindaco di Cremona Andrea Virgilio ha avviato una serie di confronti con rappresentanti di altre istituzioni del territorio. In particolare il senatore Renato Ancorotti, a cui seguiranno incontri con altri Parlamentari e consiglieri regionali. "La direzione è chiara: creare sinergie istituzionali che vadano oltre gli steccati politici e portino risultati concreti", ha scritto in un post il sindaco.

Daniele Rescaglio