Tornano i regali del re di Francia. Mostra ed eventi

I doni del Re di Francia tornano in riva all’Adda. La chiesa di San Bassiano da domani all’11 maggio ospiterà i preziosi doni che Francesco I di Valois, regalò alla Chiesa parrocchiale di San Bassano 500 anni fa, a memoria e perenne ricordo del tempo trascorso nella città murata. È uno dei momenti più significativi delle celebrazioni organizzate dal Comitato, che vede insieme Amministrazione comunale, Museo civico, Archivio storico comunale, Pro loco, Unità pastorale, Gruppo volontari mura e Pizzighettone Fiere dell’Adda. Il paliotto d’altare, una pianeta e un mantello, preziosi paramenti sacri in velluto, ricamati in oro e seta ad opera di arazzieri parigini del XVI secolo, sono i doni che verranno esposti in mostra nella Cappella della Sacra Spina nella chiesa di San Bassiano. Il primo maggio e nei fine settimana una guida in abiti d’epoca illustrerà la mostra supportandola con proiezioni. La parrocchia si è adoperata per il rientro temporaneo dei doni di Francesco I, di sua proprietà, ma in deposito nel Museo Diocesano di Cremona, che ne ha concesso il trasferimento in accordo con la Soprintendenza di Mantova. Teche, assicurazione e trasporto dei preziosi sono invece stati organizzati dalla Parrocchia e finanziati dalla Pro Loco. "Abbiamo scelto di rinunciare alla rievocazione storica, ma di finanziare questo evento" dice Beltrando Ghidoni Presidente della Pro Loco. Sabato 3 maggio alle 21 in chiesa Stefano Macconi, conservatore del Museo Diocesano di Cremona, terrà una conferenza ad hoc. Francesco I arrivò a Pizzighettone come prigioniero, scortato da mille soldati spagnoli, dopo che il 25 febbraio 1525 i francesi vennero sconfitti nella battaglia di Pavia. A Pizzighettone rimase circa tre mesi, durante i quali fu trattato come ospite illustre, ricevendo anche ambasciatori e diplomatici.

Daniele Rescagllio