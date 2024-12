Tir “pirata”: denunciato il conducente

PANDINO (Cremona)Preso. Anche il secondo pirata della strada ha avuto vita breve ed è stato identificato e rintracciato in meno di ventiquattr’ore nel Cremasco. Dopo la donna di 84 anni che, affrontando una rotatoria al contrario a Soncino, aveva investito e ferito una ciclista di 59, identificata giovedì, l’altro pirata della strada rintracciato è l’autista romeno di un autoarticolato protagonista dell’incidente con fuga accaduto giovedì intorno alle 13.30 sul rondò in territorio di Pandino che immette nel centro abitato.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Polstrada, a quell’ora l’autoarticolato condotto dal cinquantenne straniero ma residente a milano ha affrontato la rotatoria a velocità troppo elevata. Il rimorchio ha sbandato ed è andato a finire contro un’Audi madre e figlia di 57 e 29 anni di Bagnolo. Dopo l’urto, che ha danneggiato fortemente l’auto e ha ferito le due donne, l’autista del Tir ha continuato la sua corsa, abbattendo i cartelli segnaletici e fuggendo in direzione di Pandino.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso che hanno trasportato le due donne ferite negli ospedali di Crema e S. Raffaele di Milano, anche una pattuglia della Polstrada. Gli agenti non avevano a disposizione testimoni, se non le due donne ferite. Tuttavia, sapendo la via di fuga dell’autoarticolato, hanno controllato alcune telecamere e individuato il mezzo che si cercava. Seguendo di telecamera in telecamera gli agenti sono arrivati in un’azienda di Logistica di Agnadello, dove hanno trovato l’autoarticolato che aveva segni dell’incidente. Hanno quindi identificato il camionista al quale hanno tolto la patente denunciandolo per omissione di soccorso e fuga dopo incidente.

Pier Giorgio Ruggeri