Tempi di guida e riposi. Oltre seicento multe a camionisti in un anno

La Polstrada di Crema ha eseguito una serie di controlli mirati sui trasporti professionali di merci. Nello scorso weekend è stato fermato un veicolo straniero che stava effettuando un trasporto di merci dalla Romania all’Italia. Da una attenta analisi dell’apparecchiatura di controllo del rispetto dei tempi di guida dei conducenti, è emerso che la stessa era stata manomessa. Il conducente, quindi, è stato multato con una sanzione di 1.700 euro e la patente di guida gli è stata ritirata. Nel corso dell’anno i controlli ai veicoli commerciali svolti dalla Polstrada sono stati numerosi. Quest’anno sono state elevate 117 infrazioni per il non corretto uso del cronotachigrafo ed elevate più di 500 infrazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida, delle pause e dei riposi. C’è da rilevare che negli ultimi tempi i tachigrafi montati sui Tir sono di più difficile manomissione. Prima era sufficiente una calamita per alterare il tachigrafo, ma da qualche tempo lo strumento è in ceramica e quindi non più soggetto all’effetto della calamita. In molti altri Paesi, invece, questo accorgimento non è ancora stato adottato. P.G.R.