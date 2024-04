Stroppa avvisa: "La Cremonese c’è"

Con il Parma già quasi sicuro della promozione diretta, solo una tra Cremonese, Como e Venezia approderà in Serie A senza passare dai playoff. Ecco perché mister Stroppa, nel momento più cruciale del campionato, ha necessità di poter contare su tutte le forze a disposizione. "Noi ci siamo fino alla fine", ha chiosato il tecnico nel post partita contro il Bari, gara in cui ha schierato giocatori che fino a quel momento avevano avuto scarso minutaggio, ottenendo ottime risposte. Prendendosi il rischio di lasciare fuori dall’undici titolare pezzi da novanta come Coda, Zanimacchia e Castagnetti oltre al forfait di Bianchetti. "A me piace la partecipazione di tutta la rosa e si vede quando la squadra fa gol". Un chiaro riferimento alla prova di Tsadjout, migliore in campo per distacco al San Nicola. Buone notizie in vista dell’impegno di sabato contro la Ternana.

Maria Chiara Rossi