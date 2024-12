Stazione ferroviaria vandalizzata. Sdegno in Municipio

Vandali scatenati alla stazione ferroviaria. Stavolta gli incivili hanno agito nella notte tra sabato a domenica e ci sono andati giù pesante frantumando i vetri sul lato ferrovia, imbrattando i muri e devastando il locale dei servizi igienici dove, per accedere, hanno forzato la porta.

La proprietà dell’immobile, che fa capo ad Rfi e gli affittuari, che stanno organizzando la riapertura del bar della stazione, hanno raccolto elementi che hanno riferito ai carabinieri insieme con la denuncia. Anche se non ci sono telecamere nell’area in questione, ci sono infatti segnalazioni di cittadini che potrebbero rivelarsi fondamentali.

"Alla luce di quanto abbiamo appreso – dichiara il sindaco di Capralba Damiano Cattaneo – spero che i responsabili abbiano il coraggio di presentarsi per scusarsi e ripagare i danni. Mentre l’amministrazione comunale, Rfi e i gestori stanno lavorando per permettere la riapertura dei locali del bar e dare nuovamente un servizio ai pendolari, c’è gente che distrugge per il gusto di farlo".

P.G.R.