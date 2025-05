Spino d’Adda, troppo costoso sistemarlo: le ruspe abbattono il vecchio polo scolastico

Spino d’Adda (Cremona) – Ruspe in azione in via Vittoria dove una ditta specializzata ha cominciato oggi l’opera di demolizione della vecchia scuola elementare che durerà qualche giorno. Rimpiazzata dal nuovo edificio inaugurato nel settembre scorso, la vecchia scuola è un pezzo di storia del paese che se ne va. Una decisione obbligata, la demolizione di questo edificio risalente alla fine degli anni Cinquanta, come spiega il sindaco Enzo Galbiati: “La vecchia scuola – dice il primo cittadino – occupava un’area di 5000 metri quadrati, dei quali 2000 come superficie di costruzione.

Noi l’avevamo fatta valutare dall’Agenzia delle Entrate che ne aveva determinato il valore, pari a 460mila euro, mentre i costi per demolirla sono stati calcolati in 300mila euro. Dapprima abbiamo messa all’asta l’edificio e il terreno a 460mila euro ma nessuno si è fatto avanti per acquistarla. Così l’abbiamo data in permuta alla ditta appaltatrice dei lavori di costruzione della nuova scuola, la Paolo Beltrami, che adesso ne è proprietaria e che probabilmente, una volta completata la demolizione, renderà l’area sgombera da edifici”.