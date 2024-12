Spino d’Adda, donna di 85 anni scivola in bagno, cade e picchia la testa: salvata dai vicini

Spino d’Adda (Cremona), 24 dicembre 2024 – Intervento dei vigili del fuoco, nella notte tra domenica e lunedì a Spino d’Adda, per una donna che si era ferita in casa e non riusciva ad aprire la porta dell’abitazione per farsi aiutare. Intorno alla mezzanotte questa persona, 85 anni, sola in casa, è andata in bagno. Purtroppo è scivolata all’indietro e ha sbattuto la testa contro un cristallo, infrangendolo e procurandosi profonde ferite alla testa. A causa di queste lesioni l’85enne non è stata in grado di rialzarsi.

Richieste d’aiuto

Ha però cercato di attirare l’attenzione dei vicini e la persona che abita al piano di sopra ha sentito e capito che la donna non poteva aprire la porta e allora ha chiamato i vigili del fuoco di Crema, i quali, in breve, era la mezzanotte, sono arrivati sul posto. Vista l’impossibilità di accedere all’appartamento, situato al primo piano di un piccolo caseggiato di via Roma, i pompieri hanno cominciato ad attrezzarsi per raggiungere il balcone dell’appartamento, ma in quel mentre la donna è riuscita, trascinandosi, ad arrivare alla porta d’ingresso e ad aprirla, facendo così entrare i soccorritori.

L’85enne è apparsa ferita, ma vigile ed è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata in codice giallo e quindi curata per le ferite riportate al capo nella caduta. Le sue condizioni non sono preoccupanti.