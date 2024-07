Spesa senza pagare, spallata alla guardia

L’altro pomeriggio la polizia diStato ha fermato e tratto in arresto un romeno di 35 anni per tentata rapina impropria, commessa al centro commerciale Cremona Po di via Castelleone. Lo straniero è stato bloccato da due agenti fuori servizio che, accortisi del suo tentativo di fuga, sono riusciti a bloccarlo per poi richiedere l’intervento dei colleghi. Il romeno nel supermercato ha messo nel carrello merce per un valore di 1.118 euro.

Arrivato al self-service delle casse automatiche, il ladro ha approfittando dell’apertura dello sbarramento da parte di un altro cliente e ha oltrepassato la barriera senza pagare la merce. Un addetto alla sicurezza che lo stava tenendo d’occhio lo ha fermato e lui, con una spallata, ha buttato a terra il vigilante e ha cercato di fuggire. Ma dopo pochi metri ha trovato sulla propria strada gli agenti, che l’hanno bloccato. Il ladro è stato portato in Questura e tratto in arresto, quindi ieri mattina è stato portato in Tribunale per essere processato per direttissima. In sede di udienza il giudice ha convalidato l’arresto, rimandato il processo e lasciato libero l’uomo.

Un secondo furto è stato commesso sempre l’altro giorno in un supermercato, dove il ladro ha nascosto birre e un trapano a mano nello zaino della figlia piccola. Quando è passato dalle casse, l’allarme è suonato e l’uomo è stato fermato. Trovata la refurtiva, il ladro è stato denunciato.

P.G.R.