Spaccia droga in monopattino, arrestato a Cremona

Cremona, 29 luglio 2024 – Sul monopattino di notte per consegnare la droga ai clienti.

I carabinieri di Cremona hanno arrestato un 28enne con l'accusa di spaccio dopo averlo notato intorno alle tre del 27 luglio titubante sulla direzione da prendere a bordo del suo mezzo e lo hanno perquisito, spiegano in una nota, dato il "nervosismo" manifestato al controllo.

Negli slip hanno trovato 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita e dei pezzi di hashish per oltre 13 grammi, mentre nel portafoglio aveva 265 euro in banconote di piccolo taglio.

Hanno poi perquisito anche la sua abitazione e trovato tre panetti per 291 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione, coltello e materiale per il confezionamento delle dosi.