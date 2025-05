Sfida a due dopo due anni di commissario

SAN DANIELE PO (Cremona)Dopo due anni di commissario prefettizio alla guida del Comune, sono due i candidati per la poltrona di sindaco di San Daniele Po alle elezioni in calendario domenica e lunedì. Circa mille gli abitanti aventi diritto al voto. Sono chiamati a scegliere tra Simone Cadenazzi, capolista di “Progetto per il comune” e Pierantonio Paternazzi di “Conoscere e per ripartire”. "Non promettiamo miracoli – afferma Simone Cadenazzi - ma impegno, serietà, competenza e onestà. Insieme possiamo ridare forza alla nostra comunità. Tre sono gli ambiti su cui vogliamo costruire il cambiamento. In particolare quello economico, socio-culturale e ambientale". Da parte sua, invece, Pierantonio Paternazzi, che nella vita fa il commercialista, dice: "Non promettiamo grandi cose, la ripartenza sarà comunque vincolata dai bilanci. Cercheremo di mantenere i servizi essenziali e abbiamo volutamente spiegato che non guarderemo al futuro più lontano, ma ci fermeremo alle attività più immediate, nel breve. Costruendo il futuro mattoncino dopo mattoncino".

Pier Giorgio Ruggeri