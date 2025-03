Sei Daspo ai ragazzini violenti. Due anni via dal shopping center

Il questore di Cremona ha adottato sei provvedimenti nei confronti di altrettanti minori vietando loro di avvicinarsi o frequentare l’area di un centro commerciale del capoluogo per un periodo che va da uno a due anni. Il provvedimento fa seguito a un episodio violento che ha visto i sei protagonisti in azione all’interno del centro commerciale, oltre cinque mesi fa. I sei minori, il 13 ottobre 2024, erano entrati in uno dei negozi e avevano cominciato a disturbare la clientela, con scopi certo non amichevoli.

Il proprietario del negozio aveva allora chiamato la vigilanza per farli allontanare e riportare la situazione sui giusti binari. Quando però il vigilante era arrivato, si era trovato subito circondato dai sei giovanissimi che, per nulla intimoriti dal ruolo della guardia, lo avevano circondato e aggredito. I sei avevano cominciato a insultarlo e poi erano passati dalle parole ai fatti, facendolo cadere e poi colpendolo con calci e pugni. Quindi se n’erano andati ma erano stati in seguito riconosciuti grazie alle testimonianze e anche alle telecamere del centro commerciale. Ieri il questore, esaminate le circostanze, ha emesso i Daspo. Se i ragazzi violeranno i divieti e le prescrizioni contenute nei provvedimenti, li attende la reclusione da uno a tre anni e una multa che varia da 10mila a 24mila euro.

I Daspo sono misure di prevenzione che possono essere emesse dal questore anche nei confronti di minori, al fine di prevenire e debellare episodi di violenza messi in atto dai più giovani, sulla base degli strumenti introdotti con le disposizioni del Decreto Caivano. I provvedimenti emessi dal questore nei confronti di soggetti minorenni, responsabili di gravi disordini o episodi di violenza avvenuti all’interno o nei pressi di esercizi pubblici, vietano agli stessi di accedere o fermarsi nelle immediate vicinanze dei luoghi dove hanno compiuto le violenze. Inoltre i ragazzi saranno comunque processati.

Dall’inizio dell’anno a Cremona sono già stati adottati 47 provvedimenti analoghi, dodici dei quali nei confronti di minori di 18 anni. Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione, dall’inizio dell’anno a oggi, sono state effettuate 35 espulsioni di stranieri irregolari in Italia.