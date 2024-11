Se la prende con le luci di Natale. Vandalo ripreso dalle telecamere

Ce l’ha con il Natale o con le luci allegre e sfavillanti che lo caratterizzano. Oppure con tutte due. Fatto è che un giovane dal volto nascosto da un passamontagna mercoledì nella prima serata se l’è presa con le luminarie di un negozio in via Cavour e un ufficio situato poco più in là. Il raid tra le 20 e le 20.10 quando il giovane è arrivato davanti al negozio e ha strappato un paio di metri di luminarie lasciandole penzolare. Gesto rapido e pericoloso, visto che avrebbe potuto scoprire dei fili elettrici e prendere la scossa. Gesto vandalico filmato dalle telecamere del negozio. Ma non è tutto perché il giovane è andato avanti, ha attraversato la strada e, arrivato all’altezza degli uffici della Mediolanum, ha ripetuto lo stesso vandalismo.

"Ci siamo accorti dei festoni staccati ieri mattina presto – sottolinea Alberto Doldi, titolare del negozio – e abbiamo subito posto rimedio. Più che il danno a lasciare sgomenti è il gesto, davvero insensato". Il reato è procedibile per querela, tocca al titolare decidere se presentare denuncia.

P.G.R.