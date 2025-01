Scontro tra due muletti nei corridoi del macello. Un addetto in ospedale

CASTELVERDE (Cremona)Singolare incidente sul lavoro ieri mattina a Castelverde, poco prima delle 7. In un’azienda di macellazione e che lavora le carni due muletti si sono scontrati. Secondo quanto si è appreso, mentre un carrello stava percorrendo un corridoio, l’altro procedeva in retromarcia, sbucando da un secondo corridoio e andando a scontrarsi con il primo. L’azienda è piuttosto grande e la probabilità che due carrelli si scontrino è bassa e l’evenienza non si era mai verificata. Ma in questo caso, uno dei due mezzi ha innestato la retromarcia finendo nel raggio di manovra dell’altro. L’urto è stato piuttosto forte. Uno dei due carrellisti, un uomo di 50 anni residente nella provincia di Cremona, è rimasto ferito a una gamba. In azienda i due protagonisti di questo episodio sono stati subito soccorsi ed è stata fatta intervenire un’ambulanza della Croce Verde di Cremona. I soccorritori hanno accertato che uno dei due carrellisti era illeso, mentre il secondo è stato portato in ospedale a Cremona, dove è stato accolto in codice giallo. Ne avrà per qualche giorno. Sul posto anche i carabinieri di Castelverde e personale dell’Ats di Cremona. P.G.R.