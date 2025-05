Passaggi a livello più sicuri

PIZZIGHETTONE (Cremona)Saranno più sicuri i passaggi a livello di Pizzighettone: a breve entrerà in funzione il nuovo sistema anti-ostacolo, Pai-pl (protezione automatica integrativa dei passaggi a livello). I tecnici di Gcf (Generale costruzione ferroviarie) di Roma sono al lavoro nel borgo, sotto la supervisione del personale di Rfi Milano, per i collegamenti tra le unità di rilevamento e l’unità di controllo centrale. L’intervento era iniziato nei mesi scorsi col posizionamento delle attrezzature principali, soprattutto lungo quei passaggi a livello in prossimità delle stazioni di Ponte d’Adda e Gera. Il sistema Pai-Pl è in grado di scansionare l’area del passaggio a livello, individuando eventuali mezzi fermi o in transito tra le sbarre in prossimità dell’arrivo del treno. A quel punto il sistema può bloccare il treno evitando collisioni, anche con condizioni meteo estreme. Daniele Rescaglio