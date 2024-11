Scatta l’allerta tra i proprietari di cani: polpette avvelenate e altre esche avvelenate

Torna l’incubo dei bocconi killer e fra i proprietari dei cani ricompare la paura, a due anni di distanza da quei terribili giorni di novembre in cui qualcuno disseminò di polpette avvelenate una vasta area della campagna agnadellese. A dare l’allarme una cittadina, che ha avvertito che al parchetto comunale di via Pertini, il suo cane aveva scovato nell’erba una polpettina. L’animale non l’ha mangiata, per sua fortuna. Schiacciata dalla signora, la polpetta conteneva del liquido verde. Secondo quando riferito da un’altra cittadina, anche nel campo dietro al panificio di via Padre Marcellino sono state trovate delle alette di pollo avvelenate e il cane di una residente, dopo averle ingerite, è stato molto male. Sospetta, a questo punto, la morte di un cane, avvenuta una decina di giorni fa, nel giro di un paio di ore.