Inforcato dal transpallet manovrato dal collega: finisce all’ospedale

Rivolta d’Adda (Cremona) – Infortunio sul lavoro poco prima delle otto di ieri in una ditta che si occupa di confezionamento di prodotti alimentari in via Puccini a Rivolta d’Adda. Un operaio di 57 anni residente nel Cremasco addetto alla sistemazione dello scatolame di alimentari era chinato sulle ginocchia. Dietro di lui è arrivato un collega con un transpallett carico di merce: non ha visto l’operaio chinato e con una delle punte del transpallett l’ha colpito al fianco sinistro, causandogli un grosso ematoma. I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d’Adda, seguita a breve da una pattuglia di carabinieri. L’operaio è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è stato ricevuto in codice giallo.