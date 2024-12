Sassi e minacce al vicino. Finisce in carcere pregiudicato di Vailate

Cinque mesi di prigione e Natale dietro le sbarre per un pregiudicato, oggi 58enne. Il giorno di Santa Lucia è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Lodi dove passerà il Natale e sconterà una condanna per fatti risalenti al 2018. L’episodio che ha aperto le porte della galera al vailatese risale a maggio del 2018, quando l’uomo ebbe un alterco con il vicino di casa, per via della musica troppo alta. Il denunciante aveva riferito ai carabinieri che il vicino stava prendendo a pugni delle assi e quando lui aveva chiesto lumi sul suo comportamento aveva cominciato a prenderlo a sassate, fortunatamente senza colpirlo e lo aveva minacciato di morte. Arrivato al processo nel 2021 e condannato a cinque mesi di prigione, c’erano voluti altri mesi perché la condanna diventasse definitiva. Così si è arrivati ai giorni scorsi, quando il tribunale ha ordinato la sua carcerazione. In prigione per Natale anche un 50enne di Casalmaggiore che dovrà scontare tre anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia, fatti avvenuti nel 2018, condanna pronunciata nel 2020 e diventata definitiva quest’anno.

P.G.R.