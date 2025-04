Salva la tua lingua locale. Pierina Bolzoni testimonial del dialetto

C’era anche Pierina Bolzoni, presidente della Pro Loco e regista della compagnia dialettale I Barlafuss di Agnadello, alla premiazione della decima edizione del concorso nazionale “Salva la tua lingua locale“, promosso da Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia) e Ali (Autonomie locali per l’Italia) con la collaborazione del Centro internazionale Eugenio Montale e, proprio per la sezione scuola, di Eip Italia (École Instrument de Paix, Scuola Strumento di Pace). Alla cerimonia, organizzata giovedì nelle sale del Museo delle Civiltà di Roma, la Bolzoni era presente in veste di referente regionale per Unpli Lombardia e ha ritirato il premio (la menzione d’onore) a nome della classe IU, della primaria di Dervio (istituto comprensivo Vitali di Bellano, impossibilitata a presenziare) per il componimento “El luf e la gulp de mai“, in dialetto comasco. "Se non conosciamo il passato – commenta Bolzoni – non possiamo capire il presente e progettare il futuro. È con questa frase che voglio dare importanza alle nostre lingue locali. Il dialetto conserva, nelle sue parole, la storia e la cultura della comunità che lo parla. Il suo lessico puntuale, ficcante e colorito va fatto conoscere e tramandato, partendo dalla scuola, perché attraverso il dialetto si conoscono le tradizioni, la cultura e la storia del paese. Mi auguro che partecipino le scuole di Agnadello".

Pier Giorgio Ruggeri