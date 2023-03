Sabrina Beccalli, la rabbia e le lacrime dei famigliari: “Oggi lei era qui con noi”

Gregorio Beccalli in tribunale mostra il tatuaggio con il volto della sorella uccisa

Brescia – Un lungo liberatorio applauso ha accolto la sentenza della corte d’appello di Brescia che ha condannato a 18 anni e 8 mesi Alessandro Pasini per l’omicidio di Sabrina Beccalli.

L’esplosione della soddisfazione dolorosa e insieme rabbiosa dei delle sorelle e del fratello di Sabrina, morta a 39 anni la notte di ferragosto di due anni fa. Il fratello Gregorio è stato il primo a uscire dall'aula lanciando un grido: “Sì, in galera”. Poi l’abbraccio convulso con le due sorelle, Simona e Teresa.

Il pianto interminabile, liberatorio di Simona. L'abbraccio al loro legale, Antonino Andronico, e al consulente Edi Sanson. "Questa condanna - dice Teresa Beccalli - è sempre per quello che ha fatto. A noi interessava che fosse condannato per l’omicidio. Così è stato. Siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto con fatica”.

Gregorio mostra sull’avambraccio il volto tatuato della sorella morta: "Noi oggi eravamo qui in quattro fratelli, c’era anche Sabrina". Simona riesce a riprendersi dopo tante lacrime: “Aspettavamo questo momento da 3 anni. Sono emerse tutte le prove: Pasini è colpevole".

"Una giusta condanna - il commento dell'avvocato Andronico - La sentenza ha riconosciuto le prove che noi sapevamo da tempo. La relazione tecnica ha evidenziato che Sabrina è morta per lesività meccanica e non per altre cause".