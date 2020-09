Crema (Cremona), 2 settembre 2020 - Luciano Garofano, biologo, generale in congedo dall'Arma dei carabinieri e comandante del Ris di Parma, il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche, dal 1995 fino al 2009, è stato nominato consulente della famiglia di Sabrina Beccalli, la 39enne cremasca scomparsa a Ferragosto. Garofano, noto per essersi occupato di vari casi di cronaca nera tra i quali l'omicidio di Garlasco, la strage di Erba e il caso Cogne, è stato nominato dall'avvocato Antonino Andronico, legale della famiglia della giovane.

"Farò del mio meglio, metterò al servizio di questo caso drammatico tutta la mia esperienza" ha detto all'Adnkronos. "Non sono al momento in grado di fare commenti. Dovrò prendere visione di tutti gli atti e ci vedremo al più presto con l'avvocato Andronico". Il caso, continua Garofano, è "complesso, anche se si stanno delineando molti elementi che vanno verificati". Per ora "è difficile dire quali potrebbero essere i tempi" per avere delle risposte.