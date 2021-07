Rivolta d'Adda (Cremona) - Attirato in una trappola è stato massacrato di botte dopo essere stato ferito con un coltello. Un 24enne indiano è rimasto vittima di una violenta aggressione da parte di alcuni suoi connazionali. Dopo essere stato invitato in una abitazione di piazza Mazzini per chiarire alcune questioni da un 22enne, appena giunto nel cortile il 24enne è stato colpito alla testa con un coltello dall'altro giovane, finendo a terra.

A quel punto gli altri presenti si sono avventati su di lui con pugni e calci, a salvarlo sono stati i carabinieri del radiomobile di Crema arrivati sul posto dopo che era arrivata una segnalazione di una rissa in corso. Non appena giunti sul posto i militari hanno constato la presenza di molte persone che però, seppur agitate, in quel momento non stavano litigando. A terra invece giaceva il 24enne con una ferita alla testa: questi è stato subito soccorso fino all’arrivo di personale del 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Crema per le cure del caso: medicato è stato giudicato guaribile in 20 giorni.

I carabinieri hanno raccolto le generalità di tutti i presenti, quindi hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. A conclusione delle indagini durate alcuni giorni, i carabinieri della Stazione di Rivolta D’Adda hanno quindi provveduto a denunciare alla Procura della Repubblica il 22enne con l'accusa di lesioni personali aggravate.