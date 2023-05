Bagnolo, la fede si aggancia a una vite del refrigeratore: operaio salta e si amputa il dito

Bagnolo Cremasco (Cremona) – Infortunio sul lavoro per un operaio di 35 anni di una ditta di Cremona che era a Bagnolo per riparare un impianto di refrigerazione esterno di un’azienda. Giovedì poco dopo le 16.30 l’uomo si è recato sulla parte superiore dell’impianto frigorifero per sostituire un pannello che probabilmente era stato danneggiato dal recente temporale. Effettuata la riparazione, l’uomo si è apprestato a tornare a terra con un salto di circa un metro e mezzo. Per farlo, ha appoggiato la mano alla parte superiore dell’impianto, non accorgendosi che c’era una vite sporgente. Purtroppo il 35enne ha appoggiato la mano sinistra e l’anello di matrimonio che aveva al dito si è agganciato alla vite. Nel salto il dito anulare della mano sinistra si è strappato. L’uomo è stato soccorso, trasportato nell’ospedale di Rozzano e lì operato.