Soncino, rifiuti abbandonati fuori dalla piazzola ecologica: incastrato dai filmati

Soncino, (Cremona) – Sarà multato con un’ammenda che potrà arrivare a seimila euro il cittadino soncinese che verso la fine di luglio ha ripetutamente abbandonato rifiuti fuori dalla piazzola ecologica comunale, nonostante i cartelli di divieto e quelli che indicavano gli orari di apertura al pubblico della stessa.

Il tutto è stato puntualmente filmato e le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza sono quindi state esaminate dagli agenti della polizia locale. Le riprese effettuate hanno permesso di non lasciare alcun dubbio sull’identità dell’uomo che davanti all’ecostazione di via Prevosta aveva scaricato a più riprese un po’ di tutto, dall’elettrodomestico irriparabile ai rifiuti indifferenziati, dai vestiti dismessi alle scarpe rotte.

Al termine della più che formale indagine, il cittadino è stato denunciato dal Comune di Soncino per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e poi i risultati dell’inchiesta sono stati passato in procura. In questi giorni dall’ufficio cremonese dovrebbe arrivare il verdetto finale con l’ammontare della sanzione, che si prevede possa arrivare alla cifra ipotizzata, cioè 6mila euro.

Non è il primo né sarà l’ultimo caso del genere, ma lo strumento della telecamera di videosorveglianza in questa occasione ha dimostrato la sua efficacia. Soncino è il centro della provincia di Cremona con la più alta percentuale di telecamere rispetto al numero di abitanti.