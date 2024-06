Rifiuti abbandonati, caccia ai colpevoli

PIZZIGHETTONE (Cremona)

"È stata aperta un’indagine da parte della Polizia locale di Pizzighettone al fine di rintracciare i vandali che hanno abbandonato i rifiuti". Queste le parole del sindaco Luca Moggi (nella foto), in merito a quanto avvenuto lungo l’argine del fiume Adda al chilometro 3,100 della ciclovia che porta a Crotta d’Adda. "Come Comune abbiamo già avuto a che fare con “crimini“ di questo genere. L’importante è rintracciare il prima possibile i vandali affinché possano personalmente portare via i rifiuti dal luogo di abbandono". Stando alle parole del sindaco, nei sacchi di spazzatura sono stati rinvenuti documenti con riportati nomi e cognomi. "Non possiamo ancora essere certi che i responsabili siano le stesse persone i cui nomi sono stati trovati nei sacchetti, ma è un indizio importante". Un caso analogo aveva interessato la sponda opposta del fiume Adda in direzione di Bosco Valentino ad aprile quando era stato scoperto un grosso quantitativo di amianto abbandonato in zona Gera, frazione di Pizzighettone. "In quel caso le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al colpevole attraverso l’analisi del percorso fatto da quest’ultimo per dirigersi verso il luogo dove poi è stato rinvenuto il materiale tossico – ricorda Moggi –. Le telecamere di sorveglianza del paese avevano inquadrato la targa dell’auto utilizzata". Per quanto rigurada invece i tronchi caduti che ostruiscono il passaggio sulla ciclovia, lungo la strada sterrata che porta alla spiaggia del Mares, spetterà ad Aipo (Agenzia interregionale per il Po) rimuoverli.

Lorenzo Rocca