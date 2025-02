Riempie il carrello e cerca di uscire senza pagare: fermato e denunciato

Ha riempito un carrello di merce in un supermercato e poi ha cercato di passare da una cassa chiusa, ma è stato fermato e denunciato per tentato furto aggravato. È successo venerdì nel pomeriggio in un market di Cremona. Un quarantenne è entrano nello spazio vendita con un carrello e poi è passato nei vari reparti, prelevando generi alimentari, prodotti per la casa e per la persona. Quando ha terminato la scelta, con il carrello pieno fino all’orlo, si è diretto verso una cassa chiusa al pubblico, tentando di uscire dal supermercato senza pagare. La sua manovra però è stata notata e bloccata dal personale di vigilanza che lo ha fermato e ha chiamato i carabinieri. I militari lo hanno preso in affidamento e portato in caserma, mentre la merce è stata restituita al direttore del centro. Il 40enne, identificato per una persona senza fissa dimora, è stato denunciato. P.G.R.