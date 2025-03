Razzia in hard discount e farmacia. Danni e bottino da tremila euro

CASALETTO VAPRIO (Cremona)Ladri professionisti hanno portato a termine un colpo doppio che ha fruttato loro un bottino di 3mila euro ai danni di un supermercato e della farmacia comunale, esercizi situati in via Montello e contigui tra di loro. Nella notte tra mercoledì e ieri i ladri hanno aperto le sbarre di una finestra del supermercato “DPiù“ che dà l’accesso al bagno. Quindi sono entrati nel supermercato. Per prima cosa hanno messo fuori uso le telecamere, rompendole. Quindi sono passati alla ricerca del bottino. Hanno aperto tutte le casse e raggranellato corca mille euro. Ma il piano che i banditi hanno messo in atto non terminava qui.

Infatti i ladri erano al corrente che tra il supermercato e la farmacia c’era un muro divisorio fatto di cartongesso, quindi facile da smantellare. I malviventi hanno quindi aperto un varco nel cartongesso e sono penetrati nella farmacia. Prima di trovare il muro in cartongesso i banditi hanno sbrecciato un’altra parete, trovando però mattoni. E per arrivare ai muri i ladri hanno buttato all’aria alcune scaffalature che impedivano loro l’accesso alle pareti divisorie. Dopo essere incappati nel muro di mattoni, si sono spostati di un metro e si sono imbattuti nella parete in cartongesso, nella quale hanno praticato un buco dal quale passare. Una volta in farmacia hanno rotto le telecamere di sorveglianza interna e poi pare che abbiano disdegnato la cassa, in quanto quasi sicuramente erano al corrente della presenza della cassaforte nella quale era custodito l’incasso. Così si sono dedicato alla cassaforte che hanno aperto, trovando al suo interno circa 2mila euro. A quel punto se ne sono andati.

Il furto è stato scoperto solo alle otto di ieri mattina, quando un dipendente si è recato al supermercato per aprire i battenti. Sono stati subito informati i carabinieri che si sono recati in via Montello con una pattuglia del nucleo Radiomobile. Dalle prime indagini, sembra certo che nessun allarme è scattato e che le telecamere siano state danneggiate dai ladri. Tuttavia, i militari stanno controllando le telecamere del paese. Non si sa a che ora abbiano agito i malviventi, ma è certo che nei due esercizi abbiano sostato non poco. Per la farmacia comunale di Casaletto Vaprio si tratta del terzo furto portato a termine in cinque mesi. I ladri hanno cominciato le “visite“ la notte dello scorso 11 novembre, facendo poi il bis nella notte del primo febbraio scorso. Ieri mattina la farmacia è rimasta chiusa.

Pier Giorgio Ruggeri