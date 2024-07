Ragazzina in bici picchia la testa contro un muro

Rovinoso incidente con la bicicletta, ragazzina soccorsa con l’eliambulanza. È successo in via San Rocco venerdì alle 16.30. La quattordicenne ha perso il controllo della bicicletta e ha terminato la corsa contro un muro, picchiando la testa e poi finendo a terra. Allarme al 118 che ha inviato sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde di Cremona. Il medico ha chiesto l’ausilio dell’eliambulanza, che si è alzata da Bergamo per atterrare sul luogo dell’incidente. Dopo essere stata stabilizzata in ambulanza, la ragazzina è stata fatta salire con la mamma sull’elicottero. In pochi minuti è arrivata al Pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Crema.

P.G.R.