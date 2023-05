Crema, ragazza di 17 investita da un coetaneo in moto mentre andava a scuola

Giovedì mattina a Crema una ragazza di 17 anni è stata investita da un minore alla guida di una motocicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle otto di mattina e la giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali in via Libero Comune per andare a scuola, l’istituto Pacioli.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto guidata dal minorenne ha sorpassato una colonna di auto ferme e probabilmente non ha visto la diciasettenne che attraversava la strada. L’ha investita proprio in un punto dove qualche mese fa uno studente era finito contro un pullman.

Nell’impatto la ragazza ha battuto la testa sull’asfalto ed è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute l’auto medica e un’ambulanza. La giovane è stata stabilizzata in ambulanza e poi portata a Cremona in codice giallo per curare il trauma cranico subito. Le sue condizioni non preoccupano.