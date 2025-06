Donna e centauro investiti, presi due pirati della strada: denunciati una cremasca e un bergamasco

Crema (Cremona), 7 giugno 2025 – Risolti due casi in cui le persone si sono allontanate dopo aver provocato un incidente.

Il primo si era verificato sabato scorso quando, verso le 11 a Quintano la Polstrada di Pizzighettone era intervenuta per eseguire i rilievi relativi a uno scontro stradale che vedeva coinvolta un’autovettura, la cui conducente si era data poi alla fuga e una motocicletta, il cui conducente era rimasto ferito. Gli agenti si sono subito attivati per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile del grave incidente, svolgendo accurati rilievi e gli accertamenti del caso. Grazie alle tracce lasciate sul luogo dello scontro, alle testimonianze raccolte sul posto dagli agenti tra le quali quella di una persona che aveva fotografato la targa del veicolo in fuga e all’importante supporto dei varchi di video sorveglianza collocati sulla viabilità provinciale, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica esatta dell’evento, giungendo alla identificazione della conducente del veicolo in fuga. Dalle indagini è emerso che la conducente dell’autovettura, una 49enne residente nel Cremonese che stava viaggiando con una patente di guida scaduta, pur accorgendosi che il motociclista era caduto a terra, si era allontanata dal luogo del sinistro, omettendo di prestare soccorso e di lasciare le proprie generalità. La donna è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso.

Stessa sorte per la persona che mercoledì aveva investito una donna di 63 anni sulle strisce pedonali in via IV Novembre a Crema ed era fuggita. La polizia locale, in base a testimonianze e registrazioni delle telecamere ha identificato l’investitore pirata e lo ha denunciato. Si tratta di un cinquantenne della bassa bergamasca che la sera stessa si è presentato ai carabinieri di Crema e si è attribuito la colpa dell’investimento. Ha detto di essere stato preso dal panico e di essere fuggito. L’incidente era avvenuto intorno alle 17.30. La donna, residente a Crema, era stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali che dal ponte di via Cadorna portano al locale Babar. Aveva quasi terminato l’attraversamento, quando dalla sua destra era arrivata un’utilitaria che l’aveva investita e sbalzata una decina di metri più avanti. L’automobilista investitore aveva scartato la donna a terra e se ne era andato. La 63enne era stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona.