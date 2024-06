Cittadino eroe a Castelleone: a spasso con il cane, ferma un ladro d’auto e chiama i carabinieri

CASTELLEONE (Cremona) – Ha visto un ladro che cercava di rubare in un’auto, lo ha affrontato, fermato e consegnato ai carabinieri. “Venite, ho preso un ladro”. Questo il tenore della telefonata che un cittadino ha fatto la notte passata ai carabinieri di Castelleone.

Era l’1.40 quando al centralino della caserma dei carabinieri di Castelleone è giunta la chiamata. "Sono uscito per un giro con il mio cane – ha riferito il cittadino –, quando ho visto questa persona (risultata poi essere un ventisettenne straniero, ndr ) che si era introdotto in un’auto. Ho capito che non era la sua, ho chiamato un vicino e insieme l’abbiamo bloccato".

A quel punto il ladro è stato portato in caserma per l’identificazione, quindi è stato denunciato per tentato furto aggravato e infine liberato.