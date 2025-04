"Con me c’era pure mio figlio. Lui gli disse di fare il bravo"

"Certo che mi ricordo, fu un incontro emozionante". L’avvocato Antonino Andronico, diacono della chiesa di San Bernardino, rammenta quel 15 aprile 2023 quando con la Diocesi di Crema raggiunse Roma per partecipare a un’udienza del Papa in cui i cremaschi avrebbero voluto ringraziarlo per la canonizzazione del beato Alfredo Cremonesi. Fu una mattinata rocambolesca. Su Roma si era scatenato un temporale con pioggia fitta e pochi erano preparati a questa evenienza. L’appuntamento era per le 11 nell’aula Paolo VI. Tuttavia, mentre una parte era rimasta a guardare Roma anche sotto la pioggia, un’altra si era rifugiata nell’aula con largo anticipo. E fu una fortuna, perché Papa Francesco arrivò all’appuntamento prima delle 10 e i cremaschi che erano lì godettero della sua vista e della sua benedizione. Poi un piccolo gruppo fu ammesso alla presenza del Santo Padre.

"Tra di loro c’ero anch’io con mio figlio Michele – racconta Andronico – e ho avuto il privilegio di potermi inginocchiare davanti a lui e ricevere la sua benedizione. Di più: Michele ricevette anche una raccomandazione dal Papa, che gli raccomandò di fare il bravo. Una grande emozione. E sia io sia mio figlio ricorderemo per sempre quel momento che il Santo Padre di aveva dedicato.

P.G.R.