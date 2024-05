Lecco, derubata scrive al ladro: "Senza onore né carità"

Lecco – «Caro ladro sfortunato ti scrivo". Ladro, perché ha rubato una borsa lasciata in auto. Sfortunato perché "se ora non gli manca più il denaro, certamente gli mancano senso dell’onore e della carità", spiega Francesca, 45 anni, vittima del furto, docente che ha insegnato anche in carcere e ha scritto una lettera aperta al ladro.

Il furto è stato messo a segno sulla Lancia Ypsilon che la prof aveva posteggiato al Bione. "Hai rotto il vetro e preso la mia borsa. Ti sei preso un portafoglio con 40 miseri euro, i documenti, gli occhiali. Valeva la pena?".