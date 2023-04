Crema, camion abbatte la barriera sul ponte di via Cadorna: la città va in tilt per ore

Crema (Cremona) – È tornata alla normalità solo nel pomeriggio di ieri la situazione nella zona del ponte di via Cadorna. Lunedì però si sono vissuti momenti di vero caos in città, dopo che, per l’ennesima volta, la barriera che delimita in altezza il passaggio dei mezzi sul viadotto era stata abbattuta. Sono state due ore ad alta tensione dopo l’incidente avvenuto lunedì alle 17.15, quando un camion che trainava un furgone per cavalli è passato sul ponte di via Cadorna. Perlomeno, ha cercato di passare, perché essendo ben più alto dei due metri consentiti, la parte anteriore del mezzo pesante ha picchiato contro la barriera che ne delimita il passaggio in altezza, abbattendola. Allarme per tutti e inizio del caos totale. A quell’ora la città era invasa dalle auto di chi, dopo il lavoro, rientrava a casa e mentre la polizia locale fermava e multava pesantemente il croato responsabile del sinistro, la città è andata in tilt.

Sul ponte, interdetto a tutti, sono stati fatti arrivare gli addetti della ditta incaricata di spostare la barriera abbattuta e ripristinarla. Intanto il croato si è messo a piangere e ha affermato di non aver visto né i cartelli (enormi!) né la barriera. Ma multa e danni non glieli leverà nessuno. Le forze dell’ordine hanno cercato di risolvere il traffico che faceva registrare code chilometriche. Chi si è rifugiato in tangenziale per bypassare le code ha avuto un’amara sorpresa: due auto alle 17.45 si erano tamponate e al caos si è aggiunto caos. Si è cercato di lavorare il più in fretta possibile e alle 19.09 il ponte è stato riaperto. Però parzialmente: chi usciva dalla città poteva transitare; chi, invece, ci arrivava, doveva fare un altro giro. Qualcuno però, appena la polizia locale ha voltato le spalle, è passato ugualmente, rischiando il frontale. Il Comune ha poi annunciato la ripresa del traffico nei due sensi sin dalla mattina di ieri alle 7. La vicenda è arrivata a conclusione nel pomeriggio di ieri, con il ponte di nuovo chiuso dalle 14.30 alle 16 per reinstallare la barriera. Poi, dopo le sedici, tutto è tornato normale. Fino al prossimo camion.