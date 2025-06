Braccio di ferro con Maleo, raddoppio della linea ferroviaria: “Si faccia fuori dall’abitato”

Pizzighettone (Cremona) – La nuova ferrovia fuori dal paese. È questa la linea su cui punta l’amministrazione di Pizzighettone in vista del raddoppio della tratta Piadena-Codogno. “A fine 2024 avevamo avuto un incontro con Rfi, a Milano Centrale. Il nostro punto rimane quello deliberato in Consiglio comunale, accogliendo anche le istanze del comitato, ovvero la possibilità di spostare più a sud il raddoppio, più verso la strada codognese che non verso l’attuale stazione.

Unica criticità il fatto che la stazione sarebbe più esterna all’abitato di alcune centinaia di metri rispetto ad oggi, ma credo che con un percorso adeguatamente illuminato non dovrebbe essere un problema” spiega il sindaco Luca Moggi. Sul punto però è braccio di ferro con Maleo “che si oppone a questa ipotesi”. “L’unico impatto che avrebbe Maleo sarebbe per quei 600 o 800 metri di spostamento della stazione: la linea al posto di passare per l’attuale stazione passerebbe su un viadotto più a valle. Credo che le soluzioni tecniche ci possano essere”.

Nell’incontro di fine 2024 Rfi aveva chiesto che ci fosse l’avvallo della Regione alla possibilità anche di altre soluzioni tecniche o di tracciato. “Ad oggi non c’è stata alcuna presa di posizione della Regione” continua Moggi. Il primo cittadino ipotizza anche che possa essere immaginata una seconda possibilità progettuale, accanto a quella già presentata, cosa che poi andrebbe valutata nel momento in cui si dovesse scegliere. “Sento di aver fatto tutto quello che si poteva, a parte con il ministro Salvini abbiamo parlato con tutti coloro con cui potevamo, portando avanti le nostre istanze” conclude il sindaco.