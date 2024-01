Perde il controllo dell’autobotte piena di benzina: muore uomo di 45 anni

Piadena Drizzona (Cremona), 20 gennaio 2024 – Un uomo di 45 anni, di origine straniera, è morto in un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante a Piadena Drizzona in provincia di Cremona. L’uomo era alla guida di un’autobotte piena di benzina quando alla rotonda posta all’altezza del negozio cinese Happy Home, è salito sull’aiuola centrale perdendo il l controllo del mezzo che si è poi ribaltato demolendo il guard-rail.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 6 di oggi, sabato 20 gennaio. Ancora da determinare dinamica e cause dell’incidente sulle quali indagano i carabinieri.

E sempre in Lombardia, a Bonate di Sopra in provincia di Bergamo, una ragazza di 26 anni è morta e un giovane di 23 è ricoverato all’0spedale Papa Giovanni. La vettura si è ribaltata più volte e i soccorrritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Ancora da stabilire la dinamica e le cause della tragedia.

Sempre in provincia di Bergamo altro grave incidente a Sorisole. Nello scontro tra un’automobile e una motocicletta, avvenuto poco dopo le 6.30, è rimasta ferita una donna di 32 anni.

Quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 in via Battisti.