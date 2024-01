Uomo di 71 anni muore all’alba in un incidente stradale a Pescarolo ed Uniti

Pescarolo ed Uniti (Cremona), 11 gennaio 2024 – Un uomo di 71 è morto e una donna di 29 è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 33 a Pescarolo ed Uniti in provincia di Cremona. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Cremona ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da determinare cause e dinamica del grave incidente.

Sul posto i carabinieri, la Polstrada, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118.

I precedenti nel 2024

Da inizio anno è la terza vittima della strada in provincia di Cremona. Venerdì 5 gennaio un giovane uomo aveva perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tangenziale lungo il rettilineo tra la rotonda di via Mantova e quella del Maristella.

Qualche giorno prima era morto Erion Bali, albanese di 38 anni residente a Cremona, in un incidente avvenuto alla rotonda di San Felice. Bali stava viaggiando lungo via Mantova sulla propria Volkswagen Polo ed era diretto verso casa, dove ad attenderlo c’erano la moglie e i loro tre figli, uno nato da poco. Bali era titolare del bar osteria la Grigliata, in via Francesco Soldi.