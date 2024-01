Violento schianto in auto nella notte: morto un uomo

Cremona, 5 gennaio 2024 – Ancora sangue e morte sulle strade della Lombardia. Un uomo di è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte poco prima delle 4 nella tangenziale lungo il rettilineo tra la rotonda di via Mantova e quella del Maristella.

Sul luogo dello violentissimo schianto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, era morto sul colpo. La strada è rimasta chiusa fino a dopo le 7 di oggi, venerdì 5 gennaio 2024 e il traffico è stato regolato dalla Polizia Locale di Cremona, mentre i Carabinieri si stanno occupando dei rilievi per comprendere la dinamica di questo ennesimo incidente mortale.

Il precedente

E’ il secondo incidente mortale in pochi giorni. Mercoledì aveva perso la vita Erion Bali, albanese di 38 anni residente a Cremona. L’incidente era avvenuto all’alba, intorno alle 5, sulla rotonda di San Felice. Bali stava viaggiando lungo via Mantova sulla propria Volkswagen Polo ed era diretto verso casa, dove ad attenderlo c’erano la moglie e i loro tre figli, uno nato da poco. Bali era titolare del bar osteria la Grigliata, in via Francesco Soldi.